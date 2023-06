Campeão de votos em 2020, apoio de Juninho Dias ainda é incerto

O vereador de Americana campeão de votos em 2020, Juninho Dias (MDB), ainda não definiu quem apoiará para prefeito nas eleições de 2024. O apoio de Juninho é um dos mais “cobiçados” pela quantidade de votos que teve nas duas eleições que participou – 3138 + 3998.

Embora sempre muito próximo ao ex-prefeito Omar Najar (MDB), Juninho ainda não bateu o martelo se estará ao lado de Omar na disputa ano que vem, o que o coloca numa situação delicada. No atual governo, Juninho faz parte da base aliada e tem ótima relação com o prefeito Chico Sardelli (PV) e o vice Odir Demarchi (PL).

Em mais uma disputa, agora pelo 3º mandato, a tendência é que Juninho seja novamente um dos mais votados da cidade – em 2016 ficou em 2º lugar.

Outra incerteza que ronda Juninho é a permanência no MDB, partido que nunca teve muita afinidade e nem apoio, mas permaneceu pela amizade com ON. Caso Juninho saia da legenda, o partido terá mais dificuldades em emplacar uma cadeira no legislativo.

“Vou pensar no meu futuro juntamente com a minha família e vou me posicionar na hora certa”, disse Juninho ao NM.

