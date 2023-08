Dr Robson volta atrás e fica no gov Leitinho

Depois de anunciar a saída do governo Leitinho, Dr Robson

voltou atrás e decidiu seguir como secretário de governo em Nova Odessa. A saída tinha sido anunciada na semana passada com uma carta enviada no grupo de secretários. Hoje, ele enviou nova carta (leia abaixo) anunciando que vai mesmo ficar.

Robson Fontes Paula trabalhou no governo Bill Vieira de Souza (2013-2020) e no início do atual mandato assumiu a assessoria do vereador Paulo Bichof.

Bom Dia! EXPLICAÇÃO: Meus colegas de trabalho, reputo que devo uma explicação a todos vocês. Mesmo diante de alguns problemas particulares que me levaram a deixar a administração, depois de reuniões com o Prefeito Municipal e com alguns Secretários envolvidos no meu trabalho cotidiano, voltei atrás do meu pedido de demissão e estarei aqui juntamente com todos vocês para concluirmos com êxito este primeiro mandato do Prefeito Leitinho e do Vice Mineirinho. Agradeço mais uma vez a confiança, companheirismo e carinho de todos vocês. Obrigado. Robson

