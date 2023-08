Rolê Noturno de Carrinhos de Rolimã acontece em Americana no dia 16

Americana terá um passeio noturno inédito de carrinhos de rolimã equipados com iluminação e LED. O evento, que é gratuito, acontece no dia 16 de setembro (sábado), das 18 às 22 horas, na Avenida Antonio Pinto Duarte, próximo à Rodoviaria.

Organizado pelas equipes Kamikaze Rolimã e Lasanha Crew, o Rolê contará com exposição de carros, sorteio de prêmios, Prova Cowboy e Cowgirl do Asfalto e Praça de Alimentação.

LEIA TAMBÉM: Parque Inflável e cineminha estarão no Jardim da Paz em setembro

Os participantes que não tiverem carrinho de rolimã poderão alugar o equipamento e se divertir durante o rolê.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP