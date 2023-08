‘Disque entrega’ de drogas cai pra DISE em Americana

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou na manhã desta quinta-feira (10) a Operação “DELIVERY”, com o objetivo de combater o aumento do tráfico de drogas na modalidade “disque entregas”.

Em continuidade às operações anteriores com o mesmo viés, investigações desenvolvidas pelos agentes da DISE apontaram para um veículo que estaria entregando drogas “encomendadas” por celular através de aplicativos de comunicação. As invetigações apuraram também que, valendo-se da tecnologia não só para a comunicação, os meios para pagamento da droga também poderiam ser digitais, através de pix ou máquina de cartão.

Os policiais da DISE passaram a acompanhar de forma velada o “veículo do tráfico” que seria um Honda FIT, sendo confirmada a movimentação característica de tráfico de drogas. Nesta quinta, valendo-se de fundada suspeita, o indivíduo alvo das investigações foi abordado em frente à sua residência.

Em procedimento de busca pessoal, foram localizadas 02 porções de SKUNK nas vestes do abordado. Indagado a respeito de possuir mais entorpecentes, confessou que sim, conduzindo os policiais até o local em sua casa onde as drogas estavam escondidas. Foram localizadas porções de maconha, SKUNK, balança digital, anotações contábeis, celulares e 01 máquina de cartão de crédito.

Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado pelo crime de tráfico de drogas. Após a prisão, a ocorrência foi direcionada para a sede da DISE, juntamente com as apreensões. A autoridade policial tomou ciência dos fatos narrados e formou convencimento no sentido de corroborar a voz de prisão, lavrando o devido auto de prisão em flagrante delito. Ao término dos trabalhos de Polícia Judiciária, o indiciado foi escoltado para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará por Audiência de Custódia.

