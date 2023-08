Noites Macabras para arrepiar nos 25 anos do Wet’n Wild

A 7ª edição das Noites Macabras mais sombrias de todos os tempos acontece no contexto festivo dos 25 anos do parque aquático Wet’n Wild no Brasil. Serão diversas atrações em meio a uma floresta real e aterrorizante. Um ambiente surpreendente, com artefatos malditos que tomarão conta do parque.

O personagem Obscuro é o protagonista do evento. Ele é a junção de todo mal que vive na floresta e amedronta dois adolescentes perdidos, que compõem as personagens que interagem com o público participante.

A proposta é imersiva e toda realizada na floresta. Escuridão, labirinto e iluminação cênica envolvem um ambiente assustador e repleto de atrações temáticas. “Esta edição será a mais aterrorizante da história do parque. Aliás, são 25 anos de Wet’n Wild e queremos que o evento seja inesquecível. Estamos guardando segredos sobre detalhes das atrações, pois queremos que todos sintam a surpresa do espetáculo que estamos preparando”, conta Alain Baldacci, CEO do empreendimento.

O evento, que vai até 30 de setembro, contará com shows de abertura, labirinto de 700metros realista, alimentação temática como combo macabro (batata, refrigerante e sanduíche no pão preto), pizza de aranha, show de encerramento e uma imperdível balada macabra.