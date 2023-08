Fim do mês tem 'Food Rock' em SB

O “Food Rock Pague Menos” do Santa Bárbara Rock Fest 2023

divulgou o cardápio dos empreendedores gastronômicos para os três dias do evento. Além dos 10 estabelecimentos, a praça de alimentação contará também com cinco food trucks. Os selecionados se credenciaram no Edital de Chamamento Público Rede Gastronômica. O Maior Festival de Rock independente do interior paulista acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no Complexo da Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

Como nas demais edições, o Food Rock Pague Menos é beneficente. Além da taxa de participação, os estabelecimentos gastronômicos vão repassar 8% das vendas para o Fundo Municipal de Turismo, do Conselho Municipal de Turismo e Economia Criativa (Comtec), e para o Fundo Social da Solidariedade.

Participarão na edição 2023 do Santa Bárbara Rock Fest os empreendimentos: Padaria Dona Vitória, Eu Amo Pastel Joel & Léia, Simple Bar e Restaurante, Jujuba Mercado de Guloseimas, Trattoria Il Volo, O Mercadão Pastéis e Porções, Acarajé da Josa, Dr. Crepe – Crepes Franceses, Pork Steak BBQ, Espetos Brasil, Churros da Mamãe, House Açaí, Ki Pastel e Lancholet.

Mais notícias da cidade e região

O Edital da Rede Gastronômica atende o Plano Diretor de Turismo, regulamentado por meio da Lei Municipal n° 3.958, de 19 de julho de 2017, e visa planejar as áreas gastronômicas dos eventos/ações, estimulando o turismo gastronômico e a economia criativa e contribuindo com a manutenção dos Fundos de Turismo, Cultura e Social.

Confira o cardápio:

Estabelecimentos do “Food Rock Pague Menos”:

• Padaria Dona Vitória

Lanche de Pernil, Lanche de Costela, Tortinha de Limão, Brigadeiro, Pudim de Leite Condensado e Brownie

• Eu Amo Pastel Joel & Léia

Pastel de Carne, Queijo, Pizza, Frango com Catupiry e Brigadeiro

• Simple Bar e Restaurante

Lanche de Linguiça, Porção Batata Frita, Porção de Dadinho de Tapioca com Provolone e Porção de Dadinho de Tapioca Tradicional





• Jujuba Mercado de Guloseimas

Fruta no Palito com Chocolate, Brownie de Nutella com Sorvete e Kinder, Fondue Kinder, Escondidinho de Ninho com Morango e Casquinha de Sorvete Trufada (Sabor Ninho Trufado ou Chocolatudo)

• Trattoria Il Volo

Porção de Bolinho de Polenta Recheada, Pizza Broto, Nhoque Recheado ao Sugo e Lasanha

• O Mercadão Pastéis e Porções

Porção de Coxinha de Frango com Catupiry, Coxinha de Costela, Bolinho Marguerita e Bolinho de Feijoada

• Acarajé da Josa

Acarajé, Escondidinho de Carne Seca e Escondidinho de Frango

• Dr. Crepe – Crepes Franceses

Crepes Franceses Salgados: Mussarela, tomate e orégano, Pepperoni com mussarela e cream cheese, Lombinho canadense com mussarela e cream cheese, Milho, mussarela e catupiry, Quatro queijos, Presunto, mussarela, Frango ao catupiry, Doritos com catupiry, Batata palha com mussarela e parmesão, Brócolis com mussarela, Creme de palmito com mussarela, Calabresa com mussarela e Mussarela, tomate e manjericão

Crepes Franceses Doces: Nutella, Doce de leite, Doce de leite com paçoca, Chocolate ao leite, Chocolate ao leite com coco, Goiabada com queijo mussarela e Coco com leite condensado

• Pork Steak BBQ

Torresmo de Rolo e Costelinha Suína Barbecue

Food trucks do “Food Rock Pague Menos”:

• Espetos Brasil

Espeto de Carne, Frango, Queijo Coalho, Linguicinha Defumada e Coração

• Churros da Mamãe



Churros Doces: Doce de Leite, Brigadeiro, Goiabada e Nutella



Churros Salgados: Frango com Requeijão Cremoso ou Calabresa com Cebola e Requeijão Cremoso



Porção de Churros Espanhol e Porção de Churros Espanhol com Nutella



• House Açaí

Copo 300 ml com 2 adicionais, Copo 500 ml com 3 adicionais, Copo 700 ml com 4 adicionais, Pote 300 ml com 2 adicionais, Pote 500 ml com 3 adicionais e Pote 700 ml com 4 adicionais, além de adicional de Nutella.

• Ki Pastel

Pastel de Carne, Queijo, Pizza e Frango com Catupiry

• Lancholet

Lanche Salada, Lanche Bacon e Lanche Franbacon

Evento

O Santa Bárbara Rock Fest 2023 acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no Complexo da Usina Santa Bárbara. Toda programação é gratuita.

A 6ª edição conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio de Leuven, Maravilhas do Lar e Denso do Brasil, apoio da Raízen, do Tivoli Shopping e Unimed Santa Bárbara d’Oeste Americana e media partner com a EPTV, G1 e Rádio Santa Bárbara FM.

Todas as informações do evento estão disponibilizadas no site (rockfest.culturasbo.com).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP