Tivoli Shopping “arredonda” valor do estacionamento e sobe para R$10

O Tivoli Shopping “arredondou” e aumentou o valor do estacionamento de R$8 para R$10. O novo valor já é cobrado dos clientes.

O valor da tarifa do estacionamento é válido por 3 horas. Além do aumento pelo período das 3 horas, o valor da hora adicional também sofreu reajuste, de R$2 reais, agora os clientes que permanecerem no shopping por mais de 3 horas, pagarão R$2 por hora adicional.

O valor para os clientes que permaneceram por mais de 24h continua R$20.

