Sensitiva prevê ascensão meteórica de Gabi Martins

Sensitiva Izadora Morais vê ascensão meteórica de Gabi Martins na música

A vidente Izadora Morais, de 23 anos, revelou que a cantora Gabi Martins vai estourar nas rádios e plataformas de streaming nos próximos meses e “ganhará o mundo” após fazer muito sucesso com uma música autoral.

Chamada de “sensitiva dos famosos”, apelido que ganhou após acertar previsões envolvendo Neymar, Silvio Santos e Viih Tube, ela tirou as cartas para a ex-BBB e foi taxativa ao falar sobre a evolução da artista na música.

“Vejo uma multidão de fãs muito maior do que ela tem atualmente. Muita gente que não conhece vai começar a gostar e ela chegará aos 20 milhões de seguidores ainda neste ano. Ela terá sucesso com uma música autoral. Já está predestinado para essa mulher. É fama internacional”, garante.

A vidente contou que Gabi vai experimentar uma ascensão meteórica na carreira e “ganhar o mundo” fazendo shows no exterior. Ela revelou também que a mineira será uma cantora conhecida no mundo inteiro. “A Gabi vai ter reconhecimento mundial e será uma das maiores cantoras do Brasil. Essa ‘virada de chave’ começa já em 2024 e o ápice se dará até 2026”, revela.

Para alcançar o sucesso global, no entanto, Izadora explica que Gabi terá que tomar cuidado com pessoas próximas, inclusive da família, e segurar as rédeas para não “perder a essência”.

“Ela tem que cuidar, cuidar de perto, porque tem muito olho gordo de pessoas que parecem da intimidade dela. Tome cuidado para não perder a sua essência. O universo conspira para dar certo, mas precisa ter mãos de ferro nos negócios”, alerta.

A sensitiva disse ainda recebeu uma “resposta” das cartas para algo que está afligindo a cantora, que só ela sabe: “Ela está passando por muitas oscilações e guarda para ela, só ela sabe o que está enfrentando. Tem um recado para essa coisa que só ela sabe: vai se concretizar”, finaliza.

