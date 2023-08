Após bariátrica, qual tipo de cirurgia plástica Jojo Todynho

Após dizer várias vezes que tinha desistido de fazer a cirurgia bariátrica, a cantora Jojo Todynho surpreendeu ao anunciar que ia se submeter ao procedimento.

Segundo dados do Sisvan, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, a obesidade está presente em 31,8% da população brasileira e o sobrepeso é de 34,6%. Já a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) revela que só em 2022 foram realizados 74.738 procedimentos em todo o país com o objetivo de combater a doença que é porta de entrada para inúmeras comorbidades.

De fato, a bariátrica melhora significativamente as doenças associadas à obesidade e devolve a qualidade de vida, só que depois de uma grande perda de peso, alguns procedimentos de cirurgia plástica são necessários, principalmente para remover o inevitável excesso de pele. De acordo com o médico especialista Ícaro Samuel, os mais comuns são a abdominoplastia, realizada na região abdominal, a mamoplastia redutora, nas mamas, e a lipoescultura, onde o corpo do paciente é ‘esculpido’ durante o processo com base em estudos de anatomia corporal. “A tecnologia está muito avançada e, dependendo do caso, é possível fazer mais de um procedimento no mesmo dia”, diz.

As plásticas pós-bariátrica estão recomendadas de 1 até 2 anos após a cirurgia porque o peso precisa estabilizar por, no mínimo, 6 meses. No momento que o excesso de pele é retirado, ocorre a eliminação de mais peso, mas o grande problema, segundo o médico, é também a perda da massa muscular. “Quanto menos massa muscular, menos força e funcionalidade. Esse fenômeno é bastante comum com o envelhecimento, mas a bariátrica acelera o processo, por isso é tão importante o acompanhamento nutricional e a suplementação”, explica o cirurgião que é membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica.

A boa notícia é que as chamadas tecnologias de retração podem evitar cirurgias como a braquioplastia, que é a redução da pele do braço, e a cruroplastia, realizada na região da coxa. “As tecnologias de retração – como Argo, Renuvion, Bodytite e Morpheus – estão evitando grandes cicatrizes, trazendo um conforto ainda maior ao paciente. O Renuvion, por exemplo, promove a contração da pele, diminuindo a flacidez do tecido em até 80%, os resultados são visíveis imediatamente e melhorados ao longo dos meses seguintes. É uma excelente opção, que vale a pena conhecer mais”, revela o médico que já fez centenas de procedimentos do tipo.

Sobre a recuperação, no caso da abdominoplastia, praticamente necessária no processo, dura em média 2 meses e requer do paciente alguns cuidados como não fazer esforço durante esse período e o uso da faixa abdominal.

Leia+ Sobre saúde aqui no NovoMomento

“Vale ressaltar que o mais importante tanto no caso da Jojo Todynho, como de todos os pacientes que desejam realizar algum procedimento de cirurgia plástica, é buscar um profissional qualificado, afinal trata-se de um processo invasivo que só pode ser realizado em centro cirúrgico”, alerta o especialista.

Ícaro Samuel:

Médico formado pela Universidade Federal de Pelotas com residência em cirurgia plástica e reparadora pelo Hospital Federal dos Servidores do Rio de Janeiro. Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), da Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos (BAPS) e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS). CRM – 003697/TO.

Referência em prótese de silicone de recuperação rápida (R24R) e Lipo HD de alta definição. Embaixador da Total Definer no Brasil. Criador e influenciador do método Dream Day, que tem o objetivo de fazer com que a cirurgia plástica seja um verdadeiro sonho desde o primeiro contato com a clínica. Já fez mais de 5 mil procedimentos (ou sonhos realizados). Escritor do livro: Ame-se! Você em primeiro lugar. Palestrante reconhecido no Brasil e no exterior. Fundador do Instituto Plástica Academy, um centro de treinamento para profissionais da saúde e clínicas estéticas.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP