A revitalização na fachada do prédio e a reforma nas recepções do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” prosseguem em ritmo acelerado, de acordo com o cronograma de obras apresentado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) à Secretaria Municipal de Saúde, responsáveis pela gestão compartilhada do HM, da Unacon (Centro de Oncologia de Americana) e da UPA São José.

Nesta semana avançou o serviço de pintura das paredes externas, e no interior do HM continua a reforma da recepção da Internação. Depois dessa etapa, as obras de melhorias estruturais se estenderão às recepções do Pronto-Socorro Infantil (PSI) e do Pronto-Socorro Adulto (PSA), e também à entrada de funcionários.

LEIA TAMBÉM: Primeiro a aderir ao projeto “Ruas Vivas”, Beppo inaugura parklet

De acordo com Rômulo Santana, gerente de Relações Institucionais da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, projeto Americana, as reformas do HM “estão seguindo conforme o cronograma estabelecido e sem comprometer a rotina do HM e os serviços assistenciais oferecidos à população do município”.

“As reformas são necessárias para adequar as recepções de acordo com os fluxos do Hospital. Além disso, a nova pintura externa vai dar ao prédio um melhor aspecto visual”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Interdição temporária

Durante a reforma do setor de Internação do Hospital Municipal, os pacientes devem se dirigir à entrada do Pronto-Socorro Infantil (PSI), na altura do nº 1.550 da avenida Nossa Senhora de Fátima.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP