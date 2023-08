Primeiro a aderir ao projeto “Ruas Vivas”, Beppo inaugura parklet

Quem passa pela Rua Primo Pícoli, no Jardim Girassol, em Americana, já percebeu que tem algo diferente por ali: um parklet muito charmoso no Beppo Bar e Gastronomia. O estabelecimento foi o primeiro do município a aderir ao Projeto “Ruas Vivas”, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, que tem como objetivo o incremento nos negócios de bares e restaurantes da cidade.

O parklet foi apresentado oficialmente, nesta quinta-feira (10), com a realização de um evento intimista que reuniu algumas autoridades do município e veículos de imprensa.

O pioneirismo do Beppo neste tema não surpreende quem conhece o espaço, que completa 25 anos no próximo mês de novembro e tem como marca a inovação e a qualidade em tudo que se propõe a fazer. A ampliação da área de atendimento com a colocação de mesas e cadeiras no parklet foi feita atendendo todas as exigências previstas na legislação municipal, mas também foi além: o projeto é sustentável e com acessibilidade.

O casal Patrícia Jensen e Giovanni Panfilio, proprietários do estabelecimento, destacaram a alegria de proporcionar essa novidade não apenas para os clientes do Beppo, mas para toda a comunidade. “Não é um espaço do Beppo, é um espaço urbano, da nossa cidade. Um local de integração com a comunidade. Fazemos parte da história do bairro e ficamos felizes em trazer essa novidade que eleva o nome de Americana, valoriza o comércio e a gastronomia que temos”, destacou Giovanni.

A permissão para ampliação do espaço foi concedida pela Prefeitura após análise do projeto apresentado pelos proprietários e a conclusão de que o estabelecimento cumpriu com todos os itens exigidos pela Lei 6.620/2022 e pelo decreto 13.172/2023.

*Parklet*

O conceito de parklet surgiu em San Francisco, nos Estados Unidos, e começou a ser implantado no Brasil há aproximadamente cinco anos, primeiramente na cidade de São Paulo.

Serviço:

Beppo

Rua Primo Pícoli, 402 – Jardim Girassol

@beppoamericana

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP