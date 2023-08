Nova empresa vai gerar 60 vagas em Nova Odessa

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) anunciaram nesta sexta-feira (11/08) a chegada de mais uma grande empresa ao parque produtivo de Nova Odessa. Trata-se da Plastimetal, a 15ª empresa de médio e/ou grande porte anunciada pela atual gestão municipal desde 2021. E ela já chega gerando 60 empregos para trabalhadores da cidade e da região.

Leitinho, Mineirinho, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi, e o secretário-adjunto de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Gustavo Valente, reuniram com Gregório Narbos Pessoa, diretor técnico comercial da empresa, e com o engenheiro Ramon Tiago Silva.

A Plastimetal faz montagens industriais no geral, manutenção e serviços de caldeiraria plástica e metálica. Entre agosto e setembro, a empresa faz sua “mudança” para a sede própria, um salão industrial de 1.900 metros no Jardim Industrial Dante Siani. Além disso, já foi adquirida pela empresa a área ao lado, de 1.100 metros, para a ampliação das atividades em breve.

“Optamos por Nova Odessa porque estávamos numa área de aluguel e decidimos investir em uma sede própria. O que encontramos de melhor aqui na região, devido à localização e também ao custo, foi aqui”, explicou o diretor Gregório Pessoa.

Ele já havia se reunido previamente com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento e elogiou o atendimento recebido. “Fomos muito bem atendidos, todos foram bem atenciosos e estão nos ajudando. E queremos manter esse bom relacionamento com a Prefeitura, ajudando sempre que possível a cidade”, acrescentou o empresário.

Uma dessas parcerias já está em andamento, porque as vagas de trabalho abertas na Plastimetal estão sendo anunciadas através do PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa e nas redes sociais da Prefeitura. “Estamos de mudança entre agosto e setembro. São de 60 a 70 colaboradores diretos, mas buscamos atualmente mais 10 colaboradores, entre serralheiros industriais, soldadores industriais e eletricistas eletromecânicos”, completou Pessoa.

“Em nome dos nossos trabalhadores, quero agradecer o Gregório e a Plastimetal por terem escolhido Nova Odessa para construir e ampliar sua sede própria. Como falo sempre, as portas da Prefeitura estão sempre abertas para os empresários que querem investir e gerar empregos em nossa cidade”, agradeceu o prefeito Leitinho.

“Quero destacar também o trabalho que meu vice Mineirinho vem desenvolvendo junto ao Rafael na busca por novas empresas para Nova Odessa. Esse trabalho de formiguinha tem dado um excelente resultado, e nossa Economia voltou atrair investimento e a crescer e gerar empregos para nossa gente”, completou o prefeito.

NOVAS EMPRESAS E CRIAÇÃO DE EMPREGOS

Entre 2021 e 2023, foram anunciadas as chegadas do Centro de Distribuição do Grupo SC (Panpharma), do Frigorífico Boi Forte, da Transportadora RodoBox Logística, da Localiza Veículos, da Skyfit, da Bekaert Deslee, da Modal Locação de Autos, da Apta Distribuidora, do Pátio Anhanguera (de caminhões), da Agilbag, da Têxtil Bodini (colchões) e da Boxer Máquinas de Solda – entre outras de menor porte e dezenas de comércios.

Também teve início mês passado a construção do ZED Mall, o novo shopping center novaodessense, na Avenida Carlos Botelho. Tanto que, de janeiro de 2021 a junho de 2023, já foram criadas 2.459 novas vagas de emprego com carteira assinada na cidade, segundo a estatística oficial divulgada mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através do Novo Caged.

