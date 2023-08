Trafica de Sumaré detido com 1.000 porções

Um traficante de drogas foi detido em Sumaré com 1.000 porções

de material para venda esta sexta-feira. O caso aconteceu ainda na madrugada na região do bairro Parque Rosa e Silva.

O homem foi parado depois de demonstrar atitudes suspeitas. Ele estava na rua Coroa Imperial e, pouco antes da abordagem, jogou uma caixa de leite na rua. A abordagem confirmou as suspeitas dos policiais.

Os PMs descobriram dinheiro no bolso da calça do homem e também drogas dentro da caixa de leite. Ele confessou que estava na atividade de venda de drogas.

A varredura nos terrenos do entorno do ponto de venda de drogas resultou em 240 porções de maconha, 286 pedras de crack e mais 530 pinos de cocaína.

