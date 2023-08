Gigantinho realiza 2ª rodada neste final de semana

Acontecem neste sábado (12) e domingo (13) as partidas da segunda rodada do Campeonato de Futebol Amador Gigantinho, torneio promovido pela Secretaria de Esportes de Americana voltado às categorias de base.

Depois de uma rodada marcada por goleadas elásticas no último final de semana, os times voltam a campo nos gramados do Centro Cívico, São Luiz, Jardim Ipiranga, Morada do Sol, Guarani, Victorio Scuro e Guanabara.

“Vamos para mais uma rodada do Gigantinho com a expectativa de muita bola na rede e confraternização entre as crianças e famílias. Que seja um final de semana de muita alegria”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os jogos:

LEIA TAMBÉM: Zanaga. Vai ter reforma no campo de Society

2ª rodada – Sábado, 12/08

Centro Cívico (1)

8h – Jardim da Paz x Na Cara do Gol – A (sub-8 ouro)

8h50 – Jardim da Paz x Na Cara do Gol – A (sub-10 ouro)

9h40 – Instituto Jr Dias x Na Cara do Gol – B (sub-8 prata)

10h30 – Instituto Jr Dias x Na Cara do Gol – B (sub-10 prata)

Centro Cívico (2)

8h – Camisa 10 – A x Projeto FC – A (sub-8 ouro)

8h50 – Camisa 10 – A x Projeto FC – A (sub-10 ouro)

9h40 – Camisa 10 – B x Projeto FC – B (sub-8 prata)

10h30 – Camisa 10 – B x Projeto FC – B (sub-10 prata)

São Luiz

8h – São Manoel – A x Ipiranga (sub-8 ouro)

8h50 – São Manoel – A x Ipiranga (sub-10 ouro)

9h40 – São Manoel – B x Projeto Praia Azul (sub-8 prata)

10h30 – São Manoel – B x Projeto Praia Azul (sub-10 prata)

2ª rodada – Domingo, 13/08

Ipiranga

8h – Camisa 10 – A x Ipiranga (sub-12 ouro)

9h – Camisa 10 – B x São Vito (sub-12 prata)

10h – Camisa 10 x Ipiranga (sub-14)

11h – Sporting ZNC x Ipiranga (sub-16)

Morada do Sol

8h – Unidos – A x Na Cara do Gol (sub-12 ouro)

9h – Unidos – B x Morada do Sol (sub-12 prata)

10h – Unidos x Morada do Sol (sub-14)

11h – Projeto Praia Azul x Morada do Sol (sub-16)

Victorio Scuro

8h – Jardim da Paz x Cidade Jardim (sub-12 prata)

9h – Colorado x Cidade Jardim (sub-14)

10h – Colorado x Cidade Jardim (sub-16)

Guarani

8h – Guarani x Estrela Azul (sub-12 prata)

9h – Guarani x Projeto FC (sub-14)

10h – São Manoel x São Roque (sub-14)

Guanabara

8h – Instituto Jr Dias x Santa Cruz – B (sub-12 prata)

9h – Instituto Jr Dias x Santa Cruz (sub-14)

10h – Instituto Jr Dias x Santa Cruz (sub-16)

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP