Em virtude de uma interligação na rede de água programada para a terça-feira (15), o abastecimento poderá oscilar durante o dia para os bairros: Vila Breda, Vila Pacheco, Vila Santana, Vila MacKnight, Vila São José e parte do Centro que compreende o quadrilátero entre a Rua das Américas, Avenida Tiradentes, ruas Duque de Caxias e Floriano Peixoto.

A previsão do período em que o abastecimento de água nos bairros citados poderá ficar afetado é das 8 às 16 horas de terça-feira. Portanto, o DAE orienta os moradores para que façam o uso racional da água que fica armazenada na caixa do imóvel nesse tempo.

A interligação ocorrerá por conta de um empreendimento residencial localizado na Rua Ezequiel Belton Pyles, que passará a contar com a ligação de água da rede de abastecimento dessa região da cidade.

O DAE solicita a compreensão dos moradores e reforça o pedido para a economia de água do reservatório próprio a fim de amenizar possível falta d’água durante o trabalho. Telefones para informações: 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910 (fixo e celular), atendimento todos os dias, das 6 a meia-noite, ou por mensagem de texto para o WhatsApp: (19) 9.9992-6848, atendimento das 8 às 16 horas.

