Após idosa ser atropelada na faixa de pedestre, academia pede redutor de velocidade

Após uma idosa de 70 anos ser atropelada em frente à academia em que frequenta, na Avenida Cillos, no bairro Terramérica, o estabelecimento pede que a prefeitura providencie um redutor de velocidade no local. O acidente ocorreu no último dia 11, às 8h.

Em um vídeo disponibilizado pela VIP GYM, é possível ver quando a idosa, já muito próximo do outro lado da rua, é atingida pelo veículo. Segundo representantes da academia, o motorista parou para prestar os devidos socorros e a vítima teve algumas escoriações e passa bem.

“A nossa intenção é que a prefeitura tome providências para que não aconteça novos acidentes”, disse a academia.

O NM procurou a prefeitura que afirmou que fará a análise do local para atender a solicitação. Veja a nota:

A Unidade de Transportes e Sistema Viário vai realizar uma visita ao local nos próximos dias e verificar a possibilidade de instalação de um redutor de velocidade.

