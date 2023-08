Santa Bárbara Rock Fest 2023 terá transporte público gratuito à população

Quem utilizar o Transporte Coletivo Público Municipal para curtir a edição 2023 do Santa Bárbara Rock Fest terá linhas especiais de ônibus e não pagará passagem nos três dias de evento para idas e retornos após o término dos shows principais. Neste ano, não será preciso ter o Cartão Integração. Para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida haverá também agendamento do transporte porta a porta.

O acesso dos ônibus ao estacionamento do festival será via SP-135/Rodovia Margarida da Graça Martins (ao lado do letreiro “Usina Santa Bárbara”). O trajeto do retorno do Complexo Usina Santa Bárbara para os bairros serão direcionados conforme a demanda para melhor atendimento aos usuários.

– Saídas do Terminal Urbano (esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, Centro):

Sexta-feira (25/8)

18h10, 18h30, 19h10, 21h10 e 23h

Sábado (26/8)

13h, 13h30, 15h, 18h40, 21h e 23h

Domingo (27/8)

13h30, 15h, 18h40 e 20h

Retornos:

Sexta-feira (25/8), a 1h30

Sábado (26/8), às 2h45

Domingo (27/8), às 23h30

Confira as demais opções de mobilidade para o evento:

Veículos de passeio – O acesso será pela SP-306 Rodovia Luís Ometto e SP-135 Rodovia Dona Margarida da Graça Martins. Os veículos seguirão pela Rua José Mathias Filho (atrás da Câmara Municipal) e posteriormente na Rua Antônio Júlio, no Residencial Dona Margarida, com acesso ao Caminho dos Flamboyants, entrada do estacionamento. Haverá sinalização no local e apoio de agentes da Guarda Civil Municipal.

Transporte adaptado – O Transporte Adaptado Municipal poderá ser agendado na Diretoria de Gestão de Transporte Municipal da Prefeitura por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida pelo telefone 3455.1000 de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.

Transporte por aplicativo/Táxi – Aqueles que utilizarão transporte por aplicativo e táxis, o acesso será pela entrada B via SP-135 Rodovia Dona Margarida da Graça Martins no letreiro “Usina Santa Bárbara”. Os motoristas receberão uma credencial para desembarcar os passageiros.

Ônibus e vans – Além dos ônibus da frota municipal, as caravanas e excursões também deverão acessar o espaço pela entrada B via SP-135 Rodovia Dona Margarida da Graça Martins no letreiro “Usina Santa Bárbara”.

Estacionamento pago solidário e opcional – Para ajudar a arrecadar fundos para a reestruturação da sua farmácia, o Hospital Santa Bárbara – Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara d’Oeste organizará o estacionamento pago solidário do evento nas ruas Aristeo Carlos Pereira, em frente ao Complexo da Usina, e Maria Luzia Petrini Margato. Com acesso pelo Caminho dos Flamboyants, haverá esquema de segurança e seguro para veículos no valor de R$ 25 (carro), R$ 15 (moto) e R$ 5 (guarda-volumes na entrada da Usina).

Evento

O Santa Bárbara Rock Fest 2023 acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no Complexo da Usina Santa Bárbara. Toda programação é gratuita.

Todas as informações do evento estão disponibilizadas no site (rockfest.culturasbo.com).

