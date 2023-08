Chico busca verba federal para obras contra enchentes na Avenida da Saúde

O prefeito de AmericanaSardelli encaminhou um ofício ao ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, solicitando apoio do Governo Federal para realizar as obras de saneamento do Córrego São Manoel, com objetivo de acabar com as ocorrências de alagamentos registradas no local.

O ofício foi entregue em mãos pelo prefeito Chico ao diretor do escritório da SRI em São Paulo, Fábio Manzini Camargo, que irá encaminhar o pedido do município ao ministro. Chico estava acompanhado pelo secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana, Luiz Carlos Cezaretto.

No ofício, o prefeito cita que as obras de saneamento no local – que consistem na implantação de um canal aberto no canteiro central da Avenida da Saúde, semelhante ao da Avenida Brasil – são fundamentais para acabar com os alagamentos que ocorrem no período chuvoso, além de possibilitar a recuperação da malha viária da avenida, dando mais segurança e mobilidade para o tráfego de toda a região.