Americana deve ter entra 35 e 45 candidatos a vereador passando dos 1 mil votos na eleição do próximo dia 6 de outubro.

Com a previsão de a votação média subir em torno de 60% por conta do menor número de candidatos e do maior número de eleitores, a expectativa é que aqueles que fizeram 600 votos ou mais em 2020 (foram 45) fariam 1 mil votos este ano.

1º Juninho Dias MDB eleito 3998 3,58% 2º Thiago Martins PV eleito 1796 1,61% 3º Léo da Padaria PV eleito 1727 1,55% 4º Dr Daniel PDT eleito 1606 1,44% 5º Luiz da Rodaben CIDADANIA eleito 1580 1,41%

Em 2020, apenas 16 candidatos passaram dos 1 mil votos- (dois deles ficaram de fora- Levi Rossi e Renato Martins, que são candidatos este ano). Cinco candidatos foram eleitos recebendo menos de 1 mil votos, o que dificilmente acontecerá este ano.

Os top de Americana

O NM tem se esforçado para buscar trazer aos leitores os Top5 ou Top10 de quase todos os partidos da cidade. Busque aqui no PoliticaCritica e vai encontrar as listas de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa.

