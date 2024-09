Ex-modelo brasileira é vítima de violência vicária no Chile

Drones sobrevoando a casa, câmeras de vigilância monitorando o que acontece ao redor 24 horas por dia e o acesso indevido a redes telefônicas e a dados bancários. Tudo isso se encaixa perfeitamente em um filme de espionagem ou em um reality show.

Mas esse cenário é apenas uma parte da rotina cruel enfrentada pela ex-modelo brasileira Roberta Melo dos Santos, que há mais de três anos no Chile é vítima de violência vicária, caracterizada quando o agressor usa os filhos para provocar dor e sofrimento.

Essa modalidade de violência acontece principalmente nos casos de separação ou disputa de guarda, quando o agressor procura manter o controle sobre a vítima através dos filhos.

Em diversas situações, o agressor parental impede o contato da mãe com as crianças, causando danos emocionais para os filhos. Essa violência também se caracteriza pelo abuso econômico, fazendo com que a vítima tenha chances mínimas de retomar a rotina normal.

Sem contato com os quatro filhos (fruto do relacionamento de 13 anos com um empresário chileno), Roberta pede ajuda internacional para ter o direito de exercer a maternidade de forma livre e honesta. No próximo dia 30, a ex-modelo brasileira terá mais uma audiência na Justiça, ela já enfrentou 20 processos, tentando se defender contra um dos mais caros e prestigiados grupos de advogados de Santiago do Chile.

“Além de enfrentar um grupo de advogados contratado pelo meu ex-marido, convivo com uma série de laudos que não condizem com o meu estado emocional. Fui acusada por um perito pago pelo pai dos meus filhos de ter ideias suicidas e de estar em risco vital, fator que me obrigou a me internar em uma clínica psiquiátrica para recuperar a convivência com os meus filhos”, descreveu a ex-modelo brasileira.

Diante das dificuldades enfrentadas de exercer a maternidade no Chile, Roberta chegou a entrar em contato com o Governo do Brasil, mas até agora aguarda as autoridades brasileiras sobre o problema atual.

Falta de privacidade e colapso emocional

Roberta também destaca a falta de privacidade com a postura do ex-marido que chegou a comprar um imóvel no mesmo condomínio, onde vive a brasileira. “Convivo com drones e câmeras acompanhando os meus movimentos, o que é um absurdo. Me sinto em um reality show, com olhares que cada vez mais restringem a minha liberdade e intimidade. Fiquei impressionada como um dos advogados do meu ex-marido, em uma audiência, tinha detalhes precisos da movimentação das minhas contas”, acrescentou.

A ex-modelo brasileira afirma que o ex-marido utiliza o poder econômico para convencer profissionais de saúde a produzir laudos que a desqualificam para exercer a guarda dos filhos.

Roberta cita o exemplo de uma perita especializada em Psicologia que, mesmo sem fazer uma avaliação minuciosa, considerou que a ex-modelo brasileira é portadora de uma doença psiquiátrica, sendo ainda responsável por maltratar os filhos e incapaz de vê-los.

“Essa psicóloga ainda apresentou um documento aos tribunais alegando temer pela própria integridade física por causa de um e-mail enviado por mim, em que afirmei que ela era cúmplice de um maltrato que não denunciava, por ser paga pelo meu ex-marido. É incrível como o dinheiro pode comprar tudo a ponto de levar uma mãe estrangeira sem uma rede de apoio a um colapso emocional”, desabafou.

Agressão, provas falsas e sentença

Na avaliação de Roberta, a violência vicária passou a ser mais evidente quando o ex-marido constatou que não tinha mais acesso direto a ela na condição de esposa.

Em virtude disso, o ex-marido adotou um modelo de agressão que buscava causar dano ao que mais dá sentido à identidade da brasileira: a relação com os filhos.

“O foco é mostrar que sou uma mãe inapta sem condições de manter uma relação direta e adequada com os meus quatro filhos. Já enfrentei mais de 20 processos considerando as esferas penal e familiar. Com abuso de poder econômico, meu ex-marido não deseja ganhar apenas a guarda dos meus filhos, mas também me destruir com provas que me apresentam como uma mulher louca ou desequilibrada”, lamentou.

A ex-modelo brasileira também afirmou que o pai dos filhos dela utiliza provas falsas para incriminá-la. Segundo ela, em um processo foi informado equivocadamente que a brasileira e os familiares eram de origem boliviana.