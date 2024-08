A primeira semana de registros de candidaturas terminou com 79 candidatos a vereador já devidamente registrados em Americana.

PDT, Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), Novo, Republicanos e Avante já concluíram a entrega de documentação.

Dos três candidatos a prefeito, somente Giovana Fortunato (PDT), concluiu seu registro.

Pos partidos, as federações ou as coligações devem solicitar até 15 de agosto o registro das candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores à Justiça Eleitoral. Os pedidos devem ser enviados por meio do Sistema de Candidaturas — módulo externo (CANDex).

DIA 15 ACABA- O envio do pedido de registro de candidatura pela internet, via CANDex, deve ser feito até as 8h do dia 15.

A orientação é que coligações, partidos e federações não deixem a entrega dos requerimentos para o último dia, a fim de evitar demora na recepção dos dados pelo sistema.

Quem perder o horário pode entregar a mídia (pen drive) com os documentos de forma presencial, diretamente na sede do cartório eleitoral, até as 19h do dia 15.

Disputa em Americana

Terminados os registrados, Americana terá 3 candidatos a prefeito/a e entre 250 e 300 candidatos/as a vereador(a).

Várias desistências ‘brancas’ também devem acontecer no período.