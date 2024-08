Dois homens morrem atropelados na SP-304, em Americana

Dois homens foram atropelados na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) nesta sexta-feira e não resistiram aos ferimentos. As vítimas foram identificadas como Severino Ambrósio Calu, de 49 anos, e Reinaldo Borges Cunha, de 58 anos, ambos pintores.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 14h20 e foi provocado por um Fiat Mobi, conduzido por um rapaz de 24 anos, que afirmou que perdeu o controle do veículo e invadiu o canteiro central, atingindo as vítimas, que chegaram a ser socorridas, mas vieram a óbito. O resultado do teste do bafômetro foi negativo.

