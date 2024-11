Americana adota esquema completo de vacinação contra a pólio

O esquema completo de vacinação contra a poliomielite em Americana passará a ser feito com a vacina injetável, em substituição à oral (gotinha), a partir de segunda-feira (4).

A medida comunicada pela Secretaria de Saúde acompanha decisão do Ministério da Saúde. A imunização ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com exceção das unidades da Praia Azul e São Vito, onde o horário de funcionamento é das 8h às 20h.

A vacina injetável já é utilizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), sendo aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade.

Com o novo esquema, a gotinha utilizada no reforço da vacinação, aos 15 meses, também será substituída pela vacina injetável e passará a ter dose única, excluindo a dose de reforço que era prevista para os 4 anos de idade.

De acordo com o órgão federal, a vacina injetável é mais segura e eficiente, sendo que a mudança ocorre com base em critérios epidemiológicos, evidências científicas da vacina e recomendações internacionais. Países como os Estados Unidos e nações europeias já utilizam esquemas vacinais exclusivos nessa modalidade.

“O novo esquema é mais seguro, visto que se trata de uma vacina inativada, ou seja, o vírus foi completamente neutralizado, enquanto a oral, possui vírus vivo atenuado, sem contar que a vacina injetável é composta por três sorotipos de poliovírus (1, 2 e 3), enquanto a oral, somente dois (1 e 3).

A nova estratégia é mais um passo adotado pelo Ministério da Saúde para erradicação da poliomielite no Brasil”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

