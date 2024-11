Guarda pega 32kg de droga no Romano

Ação da Guarda Municipal terminou com a apreensão de 32kg de drogas na região do Conjunto Roberto Romando na noite da última quinta-feira.

O caso aconteceu por volta das 22h30 depois que os agentes observaram um homem entrando com uma moto em vielas do bairro.

Foram utilizadas seis viaturas na operação.

Leia abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04 GCM VILLALON GCM SERNAJOTO GCM GABRIEL

DATA: 30/10/24 HORA: 22:15 LOCAL: RUA JORGE J. DE AGUIAR N135 COHAB R. ROMANO.

APREENSÃO DE DROGAS 32kg

Durante patrulhamento preventivo, está equipe tática notou que o condutor de uma motocicleta, ao avistar a equipe adentrou rapidamente no estacionamento do bloco 135

está equipe então realizou incursão pelo pátio do estacionamento visualizando várias motocicletas estacionadas não sendo possível identificar qual delas seria a que havia sido visualizada, na tentativa de localizar o condutor, visualizamos no 1° andar um indivíduo deixando o apartamento, este que ao notar a presença da equipe saltou pela escada se evadindo para o fundo do bloco.

Feito varredura pelo trajeto de fuga, foram localizados 4 munições intactas calibre 38, neste momento foi então realizado incursão no apartamento que encontrava se com a porta aberta onde de imediato foi visualizado uma mala de viagens contendo entorpecentes, em busca continua foi localizado no quarto mais farta quantia de drogas, apetrechos para embalo e mais munições totalizando:



-50 tijos de maconha (28kilos)

-1 tijolo de crack (1.300kg)

-1.684 porções de maconha (2.086kg)

-581 pedras de crack ( 152gr)

-113 porções de cocaína (55.8gr)

-14 unidades de anfetamina

-4 balanças de precisão

-4 facas com resquício de drogas

-22 munições calibre .38

Diante do exposto, todo o material foi apresentado pelo plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos deliberou a apreensão das drogas, munições e apetrechos após registro dos fatos.

Auxílio das viaturas:

-Apoio Tatico 03 -Canil 02 -Viatura 10 -Viatura 20 -Viatura 25 -Viatura 40 -Viatura 105

