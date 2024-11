Um caminhão carregado com Coca-Cola capotou na Rodovia Com. Américo Emílio Romi (SP 306), em Santa Bárbara d’Oeste na manhã deste sábado. O acidente ocorreu na rotatória do Conjunto Habitacional Roberto Romano.

Segundo informações levantadas pelo NM, o motorista capotou o veículo ao fazer a rotatória, caindo no canteiro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, parte da carga foi saqueada por pessoas que estavam nas proximidades do local do acidente.

A polícia rodoviária, polícia militar e guarda municipal estão no local. O motorista não ficou ferido.

