A Piracema, período de reprodução dos peixes, começou nesta sexta-feira (1º). A partir de agora, a pesca em toda bacia hidrográfica do Rio Paraná, na qual Santa Bárbara d´Oeste está inserida, sofre restrições.

A Guarda Civil Municipal barbarense, por meio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) intensificou o patrulhamento para proteger a perpetuação das espécies. A pesca durante a piracema é proibida de acordo com a Lei Federal 9.605/98 e Instrução Normativa do IBAMA 26 de 2009.

Mais notícias da cidade e região

No período da piracema, que vai até 28 de fevereiro de 2025, várias espécies nativas iniciam o curso em sentido contrário à correnteza a procura do “local ideal” para desova e fecundação, ficando vulneráveis a predadores. A palavra piracema tem origem na língua indígena tupi, que significa ‘a subida do peixe’.

O monitoramento e fiscalização seguem por meio terrestre, aquático e aéreo, com o uso de drones e apoio do canil da Guarda Municipal. O pescador que for flagrado será conduzido à Delegacia de Polícia e poderá sofrer sanções como multa e pena de 1 a 3 anos de detenção. No caso de ocorrência ou denúncia, o munícipe pode entrar em contato pelos telefones (19) 3458-1388 ou 153.

