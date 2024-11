O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a realização de estudos visando a redução da velocidade dos veículos que trafegam pela Praça Luís de Boni, no Jardim Ipiranga.

PARTICIPE DO GRUPO DE WHATSAPP DO NOVO MOMENTO

No documento, o parlamentar relata que recebeu diversas reclamações de moradores e comerciantes da região sobre a velocidade excessiva dos motoristas que passam pelo local. “A ‘Praça do Coreto’, como é popularmente conhecida, possuí intenso fluxo de veículos durante o período das 6h30 às 19h. Frequentemente, são relatados acidentes no local, desde pequenas batidas até médias colisões, podendo inclusive, em alguns casos, gerar acidentes envolvendo vítimas”, aponta.

Na indicação, Leoncine pede que a prefeitura conduza estudos visando adotar medidas que possam reduzir a velocidade do trânsito, oferecendo mais segurança a pedestres, motoristas, moradores e comerciantes das proximidades. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (5) e encaminhada à prefeitura para análise e atendimento.

Leia + sobre política regional