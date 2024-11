Veja os 5 eletroeletrônicos mais buscados na Black Friday

A Black Friday 2024, marcada para o dia 29 de novembro, é um dos dias mais aguardados pelos brasileiros. Com grandes descontos e promoções em diversos setores, o evento se tornou uma tradição no comércio brasileiro, especialmente no varejo online.

O interesse pela data não para de crescer, e muitos consumidores já estão pesquisando e planejando suas compras. Segundo um estudo realizado pela Agência Conversion, com dados do Ahrefs, os eletroeletrônicos estão entre os itens mais procurados pelos brasileiros para a Black Friday deste ano.

Isso também pode ser reforçado pela pesquisa desenvolvida pela empresa de tecnologia Wake, junto da Opinion Box, que constatou que a Black Friday de 2024 será aproveitada para que os consumidores adquiram produtos de necessidade (55%) e de desejo (45,9%), e os eletroeletrônicos se encaixam perfeitamente entre essas duas categorias.

Top 5 eletroeletrônicos nas buscas da Black Friday 2024

1. Celulares

De acordo com o estudo da Agência Conversion, os celulares lideraram as buscas, com 4.500 pesquisas mensais. Esse interesse é justificado pelo fato de os smartphones serem itens essenciais no cotidiano das pessoas.

Os consumidores aproveitam a Black Friday para atualizar seus aparelhos, buscando modelos mais modernos com melhor desempenho. As ofertas de celulares costumam ser muito boas, o que impulsiona ainda mais a procura por esses dispositivos durante o evento.

2. Geladeiras

Em segundo lugar, com 4.300 buscas, estão as geladeiras. Esses aparelhos são indispensáveis ​​em qualquer residência, e a data é vista como uma oportunidade para adquirir modelos mais eficientes em termos de consumo de energia e com novas funcionalidades. Com isso, ‘Geladeira Black Friday’ ganha a segunda posição nas buscas deste ano.

A tendência de buscar por eletroeletrônicos durante o evento reflete a intenção de economizar em produtos de alto valor agregado, que podem ter descontos específicos nessa época do ano.

3. PlayStation 5

O terceiro produto mais procurado é o PlayStation 5 (PS5), com 4.200 buscas. Os consoles de videogame são sempre muito populares durante a Black Friday, e o PS5, lançado há poucos anos, ainda é um dos produtos mais desejados pelos gamers.

4. Ar-condicionado

As pesquisas por ‘Ar-condicionado Black Friday’ aparecem em quarto lugar, com 3.700 buscas. Com a proximidade do verão no Brasil, o interesse por esse tipo de produto aumenta consideravelmente. A Black Friday oferece a oportunidade ideal para adquirir esse item, que muitas vezes é considerado um investimento mais elevado.

5. Micro-ondas

Por fim, o micro-ondas também aparece como um dos eletroeletrônicos mais pesquisados, com 3.100 buscas. Essencial na cozinha de muitos brasileiros, eles facilitam o preparo de refeições rápidas e são um aliado na correria do dia a dia.

Expectativas para a Black Friday 2024

O cenário para a Black Friday de 2024 é promissor. O varejo brasileiro espera um crescimento significativo nas vendas, com consumidores cada vez mais atentos às ofertas.

A facilidade de comparação de preços online e o aumento do número de lojas participantes da Black Friday mencionaram o aumento da competição entre os varejistas, o que resulta em melhores oportunidades de compra para os consumidores.

Além dos eletrônicos mencionados, outros produtos também têm seu destaque na lista de desejos dos usuários, uma vez que a procura por itens como tablet, monitor e notebook na Black Friday também é expressiva.

Para 2024, a expectativa é de que os dados continuem consolidando sua importância no calendário varejista brasileiro, tanto para consumidores quanto para empresas.