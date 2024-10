Americana atende 154 em mutirão de consultas e exames

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, atendeu 154 pessoas durante mutirão de consultas com médicos especialistas e exames, neste sábado (19). A ação aconteceu no Núcleo de Especialidades para pacientes com agendamento por meio do setor de regulação da secretaria.

Entre as 137 consultas realizadas, 18 foram de cardiologia, 23 de ortopedia, 41 de endocrinologia, 29 de pneumologia e 26 de oftalmologia. Ainda houve 17 exames de eletrocardiograma.

“Com o mutirão, nós promovemos maior oferta de consultas, e isso é um grande benefício à população, pois facilita o acesso aos médicos de diferentes especialidades”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Ano todo em Americana

Entre fevereiro e setembro deste ano, o município realizou 4.172 consultas no sistema de mutirão, aos sábados, nas seguintes especialidades: cardiologia (298), cirurgia geral (110), endocrinologia (600), fonoaudiologia (20), gastroenterologia (465), neurologia (350), oftalmologia (480), ortopedia (565), otorrinolaringologia (431), pneumologia (196), psiquiatria (452) e urologia (205).

Os procedimentos são contratados junto ao Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas).

