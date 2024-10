Palmeiras vence jogo de 8 gols e cola no Botafogo

Após uma atuação memorável na partida de hoje (20), contra o Juventude, em que o Palmeiras venceu por 5 a 3, Raphael Veiga ganhou destaque ao marcar três gols. Com essa performance, o jogador igualou a marca de 99 gols de um dos grandes ídolos do clube, Edmundo. “Fico muito feliz por atingir essa marca […]

Após uma atuação memorável na partida deste domingo (20), contra o Juventude, em que o Palmeiras venceu por 5 a 3, Raphael Veiga ganhou destaque ao marcar três gols. Com essa performance, o jogador igualou a marca de 99 gols de um dos grandes ídolos do clube, Edmundo.

“Fico muito feliz por atingir essa marca do Edmundo, um cara que eu admirava muito como jogador. Nunca foi o meu objetivo bater essas marcas e números, mas sei o quanto isso representa. Marcar 99 gols em um clube como o Palmeiras é algo muito grande. Estou muito feliz, ainda mais com uma vitória”, afirmou Veiga.

Animado com Palmeiras

O meia também comentou sobre a dinâmica do jogo, ressaltando que os gols sofridos não devem ser vistos apenas como falhas da defesa, mas sim como méritos do adversário. “Nem todo jogo que tomamos três gols é erro nosso, tem que dar mérito a eles.”

Veiga enfatizou a importância de manter a humildade e o foco, citando o técnico Abel Ferreira: “Abel fala que todo jogo é importante, nunca vamos saber qual o jogo do título. O campeonato é difícil, a gente tem que manter os pés no chão, com respeito.”Com sua grande atuação, Raphael Veiga ganhou a oportunidade de pedir a famosa música no Fantástico e escolheu “Thank You Jesus”, da banda australiana Hillsong Worship, em homenagem ao seu desempenho e à vitória do Palmeiras.

