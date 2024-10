Passaram atirando na porta do bar e mataram o estudante de 22

Homens em um carro atiraram e mataram o estudante João Pedro Martins de Souza (22) na noite da última sexta-feira em Sumaré.

O crime foi registrado em um bar no Jardim Dulce. O local do homicídio é um estabelecimento situado na Rua Dionice Vasconcelos Ferreira.

Atiraram pra matar

O ataque dos assassinos aconteceu por volta das 23h30. Souza estava no bar quando um Volkswagen Fox de cor preta passou e suspeitos atiraram contra ele.

Mais notícias da cidade e região

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para fazer o resgate, mas o rapaz morreu no local. A perícia aprendeu vários estojos de munições e dois cartuchos de calibre 12.

O dono do bar prestou depoimento e disse que conhecia o estudante de vista, por ser um cliente frequente. Com relação ao momento do ataque, ele disse que assim que ouviu os disparos, correu para dentro de casa onde estava a esposa.

O comerciante não soube identificar um possível autor do crime. A polícia apura o caso.