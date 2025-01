A Prefeitura de Americana está convocando 23 concursados para assumirem seus cargos em variadas funções. O edital de convocação será publicado nesta quarta-feira (8) no Diário Oficial do Município.

Além da publicação, os profissionais também recebem um telegrama com informações da convocação.

O edital convoca enfermeiro, escriturário (18), escriturário PCD, motorista de ambulância (2) e professor de educação fundamental. Os convocados devem comparecer ao Auditório Villa Americana, que fica no Paço Municipal, à Avenida Brasil, nº 85, no dia 15 de janeiro, às 9h.

“A contratação dos aprovados em concurso visa aperfeiçoar o atendimento público e servir melhor a população da cidade”, afirma o secretário de Administração, Eduardo Flores.

A lista completa com os nomes e respectivos cargos pode ser consultada no Diário Oficial, disponível a partir desta quarta no site da

