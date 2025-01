Rio Branco feminino faz peneira este sábado

O Rio Branco feminino faz sua peneira este sábado em Americana.

🔢 Categorias: sub 12, 15 e 17 (anos sub 12: 2013, 2014 e 2015; anos sub 15: 2010, 2011 e 2012; anos sub 17: 2008 e 2009)

🗓️ Data: 18/01/2025 (SÁBADO)



⏰ Horário: das 08h às 12h

📍 Local: campo Jd América – Rua Manoel José do Nascimento, 404, Campo Limpo – Americana

Peneira do Rio Branco- inscrições

– A inscrição deve ser feita através do seguinte formulário: https://forms.gle/bJwUwiQaCpJkhHzbA | As atletas deverão apresentar atestado médico indicando que está apta a fazer atividade física

Americana tem seis obras no Esporte previstas para 2025

Depois de um 2024 marcado por melhorias e inovações no Esporte, Americana projeta a continuidade dos avanços nessa área em 2025, com uma série de ações, reformas e construções nos espaços esportivos do município. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, planeja entregar pelo menos seis obras em equipamentos públicos durante o ano.

As intervenções abrangem locais em diferentes regiões da cidade e destinados a diversas modalidades. O objetivo é incentivar a prática de exercícios físicos e oferecer melhores condições de uso dos equipamentos pela população. Algumas obras já estão na reta final e devem ser entregues no primeiro semestre.

Leia + Sobre todos os Esportes

“Nosso compromisso com o esporte segue firme em 2025, porque acreditamos que espaços adequados e bem cuidados são essenciais para promover saúde, integração e lazer para a população. Essas obras que estamos entregando não são apenas investimentos em infraestrutura, mas também no bem-estar e na qualidade de vida dos americanenses. Continuaremos trabalhando para levar melhorias a todas as regiões da cidade, sempre priorizando o esporte como um instrumento de transformação social”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Das seis obras previstas para serem entregues em 2025, três acontecem em Praças de Esportes, sendo duas reformas e uma construção de um novo espaço. Na Praça de Esportes Professor Roberto Polati, no bairro Antônio Zanaga, as intervenções já estão na reta final e incluíram pintura geral, melhorias na quadra do ginásio, reforma dos banheiros e vestiários, reforma das instalações elétricas e hidráulicas, substituição das esquadrias dos vestiários por alvenaria, implantação de quadras de basquete 3×3, substituição da grama da quadra por areia e instalação de brinquedão.