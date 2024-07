Americana debate garantia à saúde mental em audiência

A Câmara Municipal de Americana irá realizar uma audiência pública para debater o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município nº 01/2024, de autoria do vereador Silvio Dourado (PL), que propõe uma alteração na lei com o objetivo de assegurar a saúde mental como direito da população e dever do poder público.

A audiência acontece no dia 01 de agosto, a partir das 19h, no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. A participação é aberta ao público e o evento terá transmissão ao vivo pela TV Câmara através do canal 8 da Claro (RPTV), site oficial e Youtube.

De acordo com o parlamentar, a Lei Orgânica do Município trata da saúde como direito fundamental da população sem mencionar os aspectos da saúde mental, sendo necessária uma alteração na legislação para alertar sobre a importância do tema. “A Lei Orgânica não traz nenhuma referência à saúde mental, revelando a necessidade da alteração para contemplar expressa e literalmente esse aspecto da saúde, sua relevância para a população e a consolidação da necessidade de políticas públicas permanentes em favor desse direito”, acrescenta o vereador.

No projeto, Dourado propõe alteração no artigo 175 da Lei Orgânica, que passa a vigorar com a seguinte redação: “A saúde, abrangidos seus aspectos físico e mental, é um direito de todos os munícipes e dever do Poder Público, assegurada mediante políticas econômicas e ambientais que visem a prevenção e ou eliminação do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua prevenção, proteção e recuperação”.

A audiência é aberta à população, que pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para audienciaspublicas@camara-americana.sp.gov.br; e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara: https://camara-americana.sp.gov.br/pagina/Listar/237, onde é possível também consultar o inteiro teor do projeto.