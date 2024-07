Prefeitura vistoria manejo de macrófitas na Represa do Salto Grande

Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, vistoriou o trabalho de manejo das macrófitas (aguapés) executado pela CPFL Renováveis na Represa do Salto Grande, nesta semana. A condição da taxa de ocupação atual de plantas aquáticas flutuantes no reservatório permanece controlada e em conformidade com o Plano de Manejo, de acordo com a empresa.

O secretário da pasta, Fábio Renato de Oliveira, destacou a importância do monitoramento para controlar e evitar a proliferação das plantas. “Acompanhamos o trabalho de perto para que o processo seja desenvolvido permanentemente naquele local, por meio de relatórios de prestação dos serviços elaborados pela CPFL Renováveis e fiscalizando a remoção de macrófitas do reservatório do Salto Grande. É uma determinação do prefeito Chico Sardelli para que nossa represa receba esse controle importante, manutenção e vistoria, assegurando o compromisso da empresa com o município”, explicou.

Sobre a produção dos trabalhos de manejo, entre janeiro e maio deste ano, a CPFL Renováveis informou que realizou um total de 8.069 viagens de caminhão de remoção de macrófitas do reservatório. Este número representa 96.828 m³ e 93,3 hectares de vegetação flutuante retiradas do reservatório.

O levantamento por imageamento aéreo realizado em 18 de junho pela empresa demonstra uma área de macrófitas flutuantes de aproximadamente 5,2% (62,8 hectares). As informações são de Leonardo da Silva Junior, analista de Meio Ambiente da CPFL Renováveis.

Segundo o diretor de Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos da Prefeitura, Cícero de Jesus, o trabalho da operadora do serviço está atendendo as expectativas do município. “A secretaria vem monitorando todo o trabalho periodicamente. As atividades operacionais de remoção de macrófitas do reservatório de Salto Grande continuam sendo executadas pela empresa CPFL Renováveis, assim como o imageamento de toda a área”, disse Cícero.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP