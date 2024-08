Americana e Santa Bárbara ganhando destaque com ideias inovadoras para solucionar problemas que afetam a sociedade das mais diversas maneiras.

É o que oferece a Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps), que será realizada entre os dias 19 e 22 de agosto, no São Paulo Expo, pavilhão de exposições localizado no distrito do Jabaquara, na zona sul da Capital.

Interessados em visitar a mostra podem realizar o credenciamento antecipado gratuitamente pelo site do evento.

Em sua 15ª edição, a Feteps apresenta 132 projetos. Destes, 112 foram desenvolvidos por estudantes das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e do Grupo de Estudo de Educação a Distância (Geead) do Centro Pauls Souza (CPS).

A mostra ainda conta com a participação de 20 trabalhos de outras instituições de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) nacionais e internacionais.

Desenvolvidos em grupos formados por até três alunos, os projetos foram norteados pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), que fazem parte da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

A região da Campinas conta com 18 projetos entre os finalistas:

Município Unidade Projeto Americana Etec Polivalente de Americana Beecop – copo biodegradável à base de cera de abelha e amido de milho Hidrogel à base de pectina da laranja enriquecido com nutrientes presentes na casca da banana Atibaia Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi MonitoraCaap’s: monitoramento do volume da captação e armazenamento de águas pluviais na Etec Campinas Etec Bento Quirino Biomark Campo Limpo Paulista Etec de Campo Limpo Paulista Sistema de separação de materiais aplicando visão computacional Hortolândia Etec de Hortolândia Autismo em foco – aplicativo de educação parental A música como ferramenta de aprendizado de um idioma – teoria da aprendizagem significativa Indaiatuba Fatec Indaiatuba Mind Harbour Itatiba Etec Rosa Perrone Scavone SOS Saúde: dispositivo para notificar necessidades médicas para pacientes com limitações Wakedrive: alerta de sonolência em motoristas utilizando visão computacional e robótica Leme Etec Deputado Salim Sedeh Veracidade: sistema de auxílio para verificação de informações através de dados Mogi Guaçu Etec Euro Albino de Souza Intelligence personal protection equipament recognition (Ipper) Mogi Mirim Fatec Mogi Mirim Prótese inteligente Monte Mor Etec de Monte Mor Rambi – Rede de Apoio e Bem-estar Mental Integrado Piracicaba Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa Geleia de umbu: propriedades nutricionais de frutas nativas e exóticas do Brasil VisualRise Santa Bárbara D’oeste Etec Prof. Dr. José Dagnoni Adubo e abelhas: criação de um adubo natural para campos meliponários como substituto ao NPK Leave-in sólido para tratamento da alopecia androgenética com sálvia rosmarinus e ricinus communis

O evento e Americana

De acordo com o novo conceito da Feteps, a mostra de projetos será muito mais que uma feira de ciências. A ideia é promover um evento que irá aproximar estudantes de empresas e de possíveis investidores interessados em ideias inovadoras e novos produtos. Haverá, inclusive, um espaço especialmente reservado para rodadas de negócio.

Seguindo as tendências presentes em feiras e grandes eventos, os estandes da mostra contarão com computadores e aparelhos de TV para que os jovens apresentem detalhes de seus projetos a visitantes e avaliadores.

No estande oficial do CPS será possível conhecer parte da estrutura da instituição, como laboratórios e salas maker das unidades, em uma exposição fotográfica. Os visitantes também terão acesso à Arena de Criatividade, na qual serão disputadas maratonas de robótica e outras atrações.

Serviço

15ª Feteps

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Capital

Datas: de 19 a 22 de agosto

Horários: dia 19, das 14 às 22 horas; 20 e 21, das 10 às 20 horas; e 22, das 10 às 15 horas

Credenciamento: pelo site do evento

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em mais de 340 municípios. As Etecs atendem mais de 226 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 91 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).