NM traz 5 novatos que podem surpreender em Santa Bárbara

Depois de trazer nomes de Americana e Nova Odessa, o NM traz esta terça-feira 5 novatos que podem surpreender nas eleições para vereador em Santa Bárbara.

Abaixo algumas informações dos 5 que foram ‘pinçados’ por partidos e por influencers políticos da cidade.

Professor Rodrigo Crivelaro vive na Zona Leste há mais de 30 anos, atuo na Paróquia Imaculada Conceição e São Judas Apóstolo. Quero ser a renovação progressista na Câmara de SBO.

Pretendo atuar em 6 áreas com destaque para educação, lutando pela valorização dos professores e melhoria no atendimento as crianças atípicas, na área da saúde lutar pela redução na fila com médicos especialistas e exames; e na área da participação quero ser um vereador presente nas ruas, para isso criarei o gabinete itinerante e o gabinete digital, para facilitar o acesso do povo ao vereador.

Bruno Felipe tem 32 anos. Empresário Barbeiro e Instrutor de barbearia, veio de uma família humilde.

Criado por um padrasto viciado em drogas e alcoólatra se tornou líder de jovens.

Há 10 anos trabalha com jovens de periferia ensinando profissão de barbeiro e discipulando. Quer representar os jovens na camara dos vereadores.

Sua maior luta vai ser contra drogas e pretende criar o instituto dos campeões onde vai preparar os jovens para o mercado de trabalho.

Emerson Rosa vem pelo Democracia Cristã. Tem 33 anos.

Cantor sertanejo que deixou tudo para auxiliar a esposa nos cuidados com a filha que hoje esta em UTI domiciliar. Devido ao nosso enfrentamento na causa Das familias Atípicas, decidi aceitar o convite para oficializar nossa luta e me candidatar a Vereador prla minha cidade.

Gustavo enfermeiro, casado pai de 2 filhos, formado há + de 20 anos, trabalhando nos hospitais da região, Rio das Pedras, Piracicaba e no setor público ( 5 anos em Campinas e SBO há quase 15 anos, onde trabalhei no PS , UBSs e gestão, venho como pré candidato pelo partido AGIR ( que defende a causa dos autista), junto com Dr José.

