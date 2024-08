Americana faz busca ativa de situação vacinal contra sarampo e poliomielite

A Secretaria de Saúde de Americana iniciou nesta quarta-feira (7) uma ação de busca ativa para avaliar a situação vacinal contra o sarampo e a poliomielite em crianças menores de cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias). Na terça-feira (6), todos os enfermeiros que atuam na rede básica de saúde do município passaram por orientação com a Vigilância Epidemiológica.

O trabalho está sendo realizado pela equipe de enfermagem e agentes comunitários de saúde de todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) em áreas específicas de abrangência de cada unidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Este monitoramento é uma recomendação do Ministério da Saúde e visa detectar locais onde há maior concentração de crianças que ainda não foram imunizadas.

A metodologia da busca ativa passa pela verificação da caderneta de vacinação dos menores e a regularização dos imunizantes faltantes, com foco principal nas vacinas de sarampo e poliomielite. A aplicação, inclusive, é realizada no próprio domicílio da criança.

Em Americana, a cobertura atual contra a poliomielite em crianças com até cinco anos de idade é de 97,7%, enquanto a cobertura contra o sarampo, na mesma faixa etária, está em 102,8%. A recomendação do Ministério da Saúde é de que os municípios atinjam pelo menos 95% de cobertura vacinal para ambas as doenças.

As visitas de casa em casa serão realizadas até o dia 17 de agosto, sendo intensificadas nos sábados (dias 10 e 17).