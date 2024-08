Samsung vira queridinha dos brasileiros em 3 categorias

Samsung em alta- A opinião de pessoas próximas pode ser fator decisivo no momento em que o consumidor deseja adquirir um produto ou serviço. Segundo recente estudo global da Mckinsey, avaliações online influenciam entre 20% a 50% de todas as decisões de compra. Já, se a sugestão vier de uma pessoa conhecida, a probabilidade de compra aumenta em 50 vezes. Os dados mostram que quando as expectativas do consumidor são superadas, ele tende a recomendar o produto, evidenciando a relevância do “boca a boca” como uma ferramenta importantíssima de marketing e reputação de marca.

Diante desse cenário, o Guia dos Melhores, plataforma de avaliação de produtos, perguntou a brasileiros de diferentes regiões do país quais marcas em três categorias de eletrônicos eles mais recomendariam a amigos ou colegas. Entre os destaques, Samsung mostrou-se amplamente reconhecida pelos consumidores entrevistados.

Para Eduardo Scherer, fundador do Guia dos Melhores, o ato de recomendar é uma troca de confiança em meio a um cenário saturado de anúncios, especialmente no ambiente online. “O consumidor é bombardeado com informações, o que pode deixá-lo confuso ou até desconfiado no momento de escolher uma marca, portanto, as recomendações de pessoas próximas podem ter um peso significativo nesse processo. O “boca a boca” sempre terá sua relevância”, diz.

Samsung lidera todas as três categorias

Soberana entre as marcas mais recomendadas na pesquisa, a sul-coreana Samsung conquistou o primeiro lugar em três segmentos de eletrônicos. A maior fabricante de celulares do mundo, com seus modelos Galaxy e sua nova interface One UI 7, conquistou 47% das recomendações entre os brasileiros dentro da categoria de smartphones.

Sua principal concorrente, a Apple, posiciona-se em segundo lugar com a linha iPhone – o modelo 15 garantiu o segundo produto mais vendido no último Prime Day – atingindo 29% das recomendações dos entrevistados. Logo em seguida, Xaiomi e Motorola contabilizam cerca de 10%, no terceiro e quarto lugar.

Além de sua liderança no mercado de smartphones, a Samsung detém mais da metade das indicações de compra para Smart TVs, com 53,5%, superando sua conterrânea LG, que alcançou quase um quarto das sugestões dos consumidores. As tevês inteligentes das marcas Philco e Phillips são a preferência de 6,75% dos consumidores que procuram transformar seu lar em uma “casa conectada”.

No segmento de notebooks, a marca sul-coreana quase divide o pódio com a estadunidense Dell, mas lidera com 31,5% das indicações de compra, superando sua concorrente por uma margem de 0,75%. Em terceiro lugar, aparece a Acer, primeira empresa taiwanesa a se tornar uma multinacional, com 8,5% das sugestões entre brasileiros.

Metodologia da pesquisa Público: foram entrevistados 400 brasileiros conectados à internet de todos os estados do país, incluindo mulheres e homens, com idade a partir dos 16 anos e de todas as classes sociais. Coleta: A pesquisa foi feita por meio de aplicação de questionário estruturado em formato online. Data do estudo: Entre os dias 02 e 03 de Maio.

