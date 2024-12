Americana forma 102 estudantes em Alunos Tutores em Tecnologia Google

A terceira edição do Programa Aluno Tutor em Tecnologia Google vai formar 102 estudantes da rede municipal de Educação de Americana, em cerimônia marcada para a próxima terça-feira (10) no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Octávio César Borghi, na Cidade Jardim.

A iniciativa prepara estudantes para se apropriarem das ferramentas educacionais do Google, tornando-os multiplicadores do uso da tecnologia. Na ocasião, 102 estudantes dos 8º anos do CAIC Prof. Sylvino Chinelatto e das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Paulo Freire, Prof. Milton Santos, Florestan Fernandes e Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho serão diplomados.

O programa faz parte do Projeto de Transformação Digital implantado no município em 2021, como lembrou o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini. “A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi investe em tecnologia educacional pois acredita na Educação como elo transformador na vida das pessoas. O Programa Aluno Tutor capacita nossos estudantes para o uso de ferramentas tecnológicas não só na escola, como em toda a vida”, destacou.

O programa é resultado da parceria entre a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, e a Colaborativa, empresa parceira do Google for Education. Nas edições anteriores do programa, foram capacitados outros 200 estudantes nos anos de 2022 e de 2023.