Natal das Árvores abre programação dos 206 anos de Santa Bárbara

Santa Bárbara d’Oeste comemorou seus 206 anos nesta quarta-feira (4), com o Natal das Árvores, que iluminou o coração da cidade, a Praça Central, dando início também às celebrações de fim de ano. A abertura contou com o acendimento das luzes natalinas e a Cantata de Natal, comandada pelo Coral Municipal “Vozes Bárbaras,” criando um cenário vibrante que encantou os presentes.

A Praça Central se transformou em um verdadeiro ponto turístico, com árvores iluminadas em tons de vermelho, verde, amarelo e azul, proporcionando um ambiente alegre e acolhedor para quem passava por ali. A decoração renovada, com túneis de pergolados em tons branco-amarelados, trouxe harmonia e beleza ao local, tornando-o ainda mais “Instagramável” para os visitantes. O acendimento das luzes se repetirá diariamente até o dia 6 de janeiro de 2025, sempre às 19h30.

Logo após, pela primeira vez, a Caravana da Coca-Cola passou pela cidade, trazendo ainda mais alegria e magia para as ruas. O público vibrou ao ver o icônico caminhão iluminado, símbolo das festas de fim de ano. O desfile passou pelas avenidas Santa Bárbara, Pérola Byington, Tiradentes, Monte Castelo, Sábato Ronsini, entre outras, levando alegria e o espírito natalino para as ruas de Santa Bárbara d’Oeste.

Representando o prefeito Rafael Piovezan na cerimônia de abertura, o vice-prefeito Felipe Sanches, afirmou que a decoração natalina foi preparada para que todos possam trazer seus filhos e filhas e juntos criarem memórias afetivas e especiais. “É uma honra comemorar com todos vocês os 206 anos de Santa Bárbara d’Oeste. Uma cidade protagonista, de avanços e de conquistas que nos enchem de orgulho. Somos referência em qualidade de vida e continuaremos escrevendo juntos a história desta cidade que tanto amamos. Desejo a todos um ano abençoado, e que, no próximo ano, possamos continuar juntos, compartilhando momentos de alegria e união”, ressaltou.

A programação dos 206 anos de Santa Bárbara segue na cidade. O bom velhinho abrirá as portas da Casa do Papai Noel nesta quinta-feira (5), a partir das 19h30, no Centro de Memórias. Ele chegará acompanhado de bailarinos, ginastas, atores e cantores do espetáculo “A Casa do Papai Noel”, que tem a concepção de Fernanda Araújo, em parceria com o Núcleo Artístico Corpus (NAC), unindo para trazer à vida a esperança e a alegria do Natal em Santa Bárbara d’Oeste.

O Centro de Memórias é a Casa do Papai Noel e estará aberto nos dias 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro, das 19 às 22 horas. A Casa do Papai Noel é um patrocínio do Higa Atacado, com realização da Secretaria de Cultura e Turismo. Já o espetáculo “A Casa do Papai Noel” trará cenários iluminados, figurinos encantadores e performances interativas nos dias 5 e 12, quintas-feiras, dia 14, sábado e dia 19, quinta-feira, sempre às 19h30, também no Centro de Memórias.

Serviço:

– Casa do Papai Noel

Abertura: 5 de dezembro, às 19h30

Visitação: dias 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro, das 19 às 22 horas

Local: Centro de Memórias – Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

– Espetáculo “A Casa do Papai Noel” | Laboratório da Dança

Dias 5, 12, 14 e 19 dezembro, sempre às 19h30

Local: Centro de Memórias – Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita