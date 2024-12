DAE vai instalar reforço de rede de água para a Cidade Jardim neste domingo

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realiza neste domingo (8) a instalação de um reforço de rede de água na Rua dos Cravos, entre a Avenida de Cillo e a Rua das Açucenas, no bairro Cidade Jardim.

As equipes da autarquia irão executar as ligações de cerca de 90 metros de tubulação para ampliar o fornecimento de água do bairro, paralelamente à rede já existente no local. O trabalho deverá se estender por todo o dia, e o abastecimento poderá ser afetado durante algumas horas.

“Se houver falta de água, será por um curto período de tempo, 2 ou 3 horas no máximo, para efetuarmos as interligações. É importante ressaltar que essa obra vai melhorar a eficiência da entrega de água nessa região”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

