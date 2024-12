Ideias inovadoras para transformar a sociedade. É o que apresenta a Escola Técnica Estadual (Etec) Polivalente de Americana na 23ª edição da Exposição de Projetos Técnicos (Expotec 2024). Gratuito e aberto ao público, o evento será realizado nesta quinta-feira (5), na sede da unidade localizada na Região de Campinas. Ao todo, a mostra conta com 120 trabalhos de conclusão de curso (TCCs), desenvolvidos por estudantes dos cursos de Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Design Gráfico, Design de Interiores, Edificações, Informática para Internet, Logística, Mecânica, Química e Recursos Humanos. “O evento já se consolidou como referência em criatividade, inovação e formação técnica na região”, avalia a diretora da Etec, Mary Damiani. “É uma oportunidade para a comunidade externa conhecer de perto soluções técnicas e inovadoras que promovem integração entre educação e mercado de trabalho”, acrescenta. Sustentabilidade Um dos destaques da exposição é o projeto Beecop – copo biodegradável à base de cera de abelha e amido de milho, que foi finalista da 15ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps), em agosto. Desenvolvido pelas alunas Isabela Sousa, Vitória Monteiro e Laura Dias, o trabalho foi orientado pelas professoras Ester Menezes e Tatiana Nunes. Copos plásticos têm poucos segundos de vida útil e demoram em torno de 200 a 400 anos para se decompor na natureza, causando impactos ambientais diversos. Pensando no problema, alunas propõem uma alternativa sustentável ao poluente, a partir da produção de recipientes biodegradáveis, utilizando cera de abelha e amido de milho. Com propriedades como flexibilidade, estabilidade térmica e impermeabilidade, a cera se mostrou adequada para o desenvolvimento dos utensílios. Serviço Expotec 2024

Local: Etec Polivalente de Americana

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 567 – Vila Israel

Data: 5 de dezembro

Horário: das 8 horas às 11h30 e das 14 horas às 17h30 ‌