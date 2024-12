Willian pede R$ 1,5 milhão a entidades de Sumaré

O vereador Willian Souza protocolou, nesta quinta-feira (05), ofícios solicitando mais de R$ 1,5 milhão em emendas parlamentares para entidades do terceiro setor de Sumaré, com o objetivo de fortalecer o trabalho social realizado por essas organizações. A articulação envolve os deputados federais Carlos Zarattini, Jonas Donizette e Kiko Celeguim, que foram parceiros em diversas conquistas recentes para a cidade.

Entre as entidades beneficiadas estão o Centro Educacional Rebouças, a APAE, o Lar Batista de Crianças e o Instituto Educacional e Assistencial Pio XII, com apoio do deputado Carlos Zarattini; a Sociedade Beneficente São Judas Tadeu e a Associação Viralatinhas, por meio dos deputados Jonas Donizette e Kiko Celeguim.

Desde o início de seu mandato, o vereador Willian Souza vem se destacando por sua habilidade em atrair recursos para Sumaré. Por meio de sua atuação junto aos deputados federais, já conseguiu destinar valores significativos para áreas como saúde, educação e infraestrutura.

Fala Willian

“Esse é um trabalho constante de diálogo com os parlamentares, mostrando as necessidades da nossa cidade e buscando soluções que beneficiem diretamente a nossa população”, afirma o vereador.

Leia + sobre política regional

As emendas parlamentares são ferramentas fundamentais no processo de desenvolvimento municipal. Elas permitem que os deputados federais direcionem parte do orçamento da União para atender demandas específicas de municípios e entidades. Para que os valores sejam liberados, é essencial o alinhamento entre os parlamentares e lideranças locais, como o vereador Willian Souza (PT), que tem sido um elo entre Sumaré e Brasília.

Com mais de R$ 1,5 milhão em solicitações de emendas, Willian reforça seu compromisso em apoiar o terceiro setor, reconhecendo a importância dessas entidades na assistência social e no cuidado com os mais vulneráveis. “Seguimos trabalhando para garantir que Sumaré receba os recursos que merece, sempre em parceria com deputados comprometidos com nossa cidade”, concluiu.