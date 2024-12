Cachaça barbarense eleita a melhor do Estado de São Paulo

A Destilaria Santa Capela teve sua cachaça armazenada em Carvalho aclamada a melhor do Estado de São Paulo. A conquista ocorreu no 1º Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista, evento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo na terça-feira (3), na sede da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento.

Foram 78 rótulos reconhecidos, todos com alta qualidade certificada, entre as categorias “Envelhecida”, “Armazenada” e “Branca”. A Santa Capela, ao conquistar o título na categoria “Armazenada” eleva o nome de Santa Bárbara d’Oeste e do Estado de São Paulo nos cenários nacional e internacional, consolidando a cachaça paulista como sinônimo de excelência.

“Mais uma vez a Santa Capela conquista uma premiação, levando o nome de Santa Bárbara d’Oeste para o Mundo. Meus parabéns a todo o pessoal da Santa Capela, em nome do Paulo Romi, do Lucas Benatti e de todos os colaboradores da empresa.

A conquista da Santa Capela vai ao encontro do bom momento que o nosso Município vive, sendo referência nos mais variados segmentos, entre eles o gastronômico”, afirmou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.

“A conquista, fruto de um processo artesanal meticuloso e paixão pela tradição, consagrou a marca como referência em qualidade e sabor. Além do ouro na categoria armazenada, a Santa Capela também conquistou uma honrosa medalha de prata na categoria branca, evidenciando a excelência de sua produção em todas as etapas. É o reconhecimento de anos de dedicação, pesquisa e investimento em um produto genuinamente brasileiro.

É a celebração de um legado que se perpetua a cada gota, transmitido de geração em geração. A Santa Capela, ao conquistar esse feito, inspira outros produtores, estimula o consumo consciente e eleva o status da cachaça, transformando-a em uma bebida apreciada por paladares exigentes em todo o mundo. Um brinde à Santa Capela.”, comentou o gerente geral da Destilaria Santa Capela, Lucas Benatti.