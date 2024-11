Americana intensifica ações de combate à dengue

Americana vai intensificar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti no município, por meio da equipe do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue), durante a Semana Estadual de Mobilização para Combate às Arboviroses no Estado de São Paulo, entre os dias 11 e 16 de novembro. A mobilização será feita com panfletagem, exposição de maquete e visitas de casa em casa com recolhimento de criadouros. As ações terão apoio das secretarias de Educação e de Meio Ambiente.

A panfletagem vai acontecer nas avenidas Brasil, de Cillo, Campos Sales e da Saudade. Os agentes de controle de vetor vão abordar os condutores nos semáforos e entregar materiais informativos.

No Terminal Urbano, na região central, a equipe irá expor uma maquete com os diversos tipos de criadouros, além demonstrar as fases evolutivas do mosquito com uso de microscópio.

“Vamos aproveitar essa semana de mobilização para intensificar as ações que já estamos realizando no combate à dengue, reforçando ainda mais a importância do engajamento de todos nessa luta”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Além das ações educativas, o PMCD também vai intensificar as visitas domiciliares nos bairros Cidade Jardim, Vila Mathiensen e Jardim dos Lírios, região com maior incidência de casos neste ano. Durante as visitas, os agentes removem materiais diversos que possam servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti.

“A semana de mobilização é uma estratégia que o Estado adotou para reforçar a conscientização das pessoas sobre a importância de eliminar os focos e, dessa forma, combater a dengue. Nós esperamos que os moradores recebam bem os agentes e colaborem com a eliminação dos criadouros, não somente nessa semana, mas em todos os dias do ano”, destaca o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

Entre janeiro e outubro deste ano, Americana registrou 4.657 casos de dengue. Desde fevereiro, a Prefeitura tem atuado com a campanha “Americana contra a dengue – Um mosquito não é mais forte que uma cidade inteira”, cuja principal ação é o mutirão para retirada de materiais considerados potenciais criadouros do mosquito. Já foram mais de 70 mil imóveis visitados e aproximadamente 15 toneladas de materiais recolhidos.

A campanha também engloba ações como revisão e atualização do fluxo de manejo clínico e coleta de exames para diagnóstico, mobilização junto às escolas municipais e estaduais, distribuição de folhetos e cartazes, visitas de casa em casa com remoção de criadouros e orientações, e atividades educativas em locais de grande circulação de pessoas.