Papai Noel chega neste sábado no Tivoli Shopping

Está chegando a hora de dar as boas-vindas ao período natalino no Tivoli Shopping. Neste sábado, dia 09, o centro de compras inicia a temporada do Natal 2024 com uma programação especial que inclui a distribuição de pipoca, algodão doce e picolés da ICY Gelato – durante a tarde – e, a partir das 19h, a tão aguardada chegada do Papai Noel.

Neste ano, o bom velhinho chegará em grande estilo, com um desfile com carros alegóricos e mais de 40 personagens natalinos, levando toda a magia da época aos visitantes. A programação conta, ainda, com a inauguração da árvore de 18 metros de altura e o já tradicional show de luzes, coroando a noite com um espetáculo vibrante.

Além de conhecer o Papai Noel, quem passar pelo Tivoli a partir deste sábado poderá conferir a decoração de Natal, que traz mais de 230 mil luzes e acabamentos dourados, simbolizando o brilho e a alegria da época, com elementos decorativos espalhados ao longo do shopping.

“Todos os anos preparamos um evento inédito para celebrar este período, que é tão aguardado por todos nós. O Tivoli é o shopping das famílias, dos amigos e está sempre presente na vida das pessoas que vivem em nossa região. Por isso mesmo, buscamos reforçar essa mensagem de união e bons momentos e cuidamos de cada detalhe para que seja o Natal mais bonito e iluminado que já tivemos”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Além da chegada do Papai Noel

Além da programação especial para receber o Papai Noel, o Tivoli Shopping preparou atrações para toda a família aproveitar este período natalino, incluindo desfiles especiais, apresentações natalinas e um ambiente mágico para aproveitar a época mais festiva do ano.

Entre as ações estão cantadas de Natal – que terão as datas divulgadas em breve – e as Paradas de Natal com desfiles temáticos com personagens interagindo com os clientes, programadas para acontecer nos dias 16, 23 e 30 de novembro, e também nos dias 7 e 14 de dezembro.

Além disso, quem passar pelo shopping poderá conferir o show de luzes, que no mês de novembro será realizado às terças, quintas, sábados e domingos, às 20h.

Visita ao bom velhinho

A partir de domingo, dia 10, o Papai Noel estará à disposição para receber os pequenos, sempre de terça a domingo, das 14h às 21h (com intervalo entre 17h e 18h).

O trono do Papai Noel estará em um novo espaço, entre as lojas Riachuelo e Renner, proporcionando um ambiente acolhedor para fotos e pedidos de Natal.

E como já é tradição no Natal do Tivoli, o local contará com um trono pet, permitindo que famílias registrem o momento junto com seus animais de estimação.

Ao lado do trono do Papai Noel, o centro de compras instalou caixa para arrecadação de brinquedos, que serão distribuídos para crianças carentes próximo ao Natal. A iniciativa, realizada há alguns anos pelo shopping, convida a comunidade a contribuir e espalhar alegria entre as crianças da região.

SERVIÇO:

Chegada do Papai Noel do Tivoli Shopping

Quando: 09 de novembro

Local: Tivoli Shopping

Horário: Atrações especiais durante todo o dia e, a partir das 19h, desfile de

personagens e carros alegóricos com a chegada do Papai Noel

Papai Noel

Quando: de terça a domingo

Horário: das 14h às 21h, com intervalo entre 17h e 18h.

Paradas de Natal

Quando: 16, 23 e 30/11, 07 e 14/12

Horário: entre 16h e 17h.

OBS: Entrada gratuita