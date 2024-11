Brotas é o destino completo para o feriadão de 15 de novembro

Último feriado nacional prolongado de 2024, o 15 de novembro merece ser aproveitado em grande estilo. E nada melhor do que escolher um destino completo que proporcione o melhor do sossego à adrenalina. Conhecida como a capital nacional do turismo de aventura e famosa por seus parques naturais e uma hotelaria e gastronomia de ponta, a cidade de Brotas é um convite para aproveitar o feriadão em conexão com a natureza e com a calmaria que só o Interior Paulista proporciona.

Abertas à visitação, com infraestrutura para receber o turista, são onze cachoeiras e cada uma com um atrativo e um charme específico. Em algumas, é possível fazer rapel para adicionar emoção ao passeio.

Ainda no circuito das águas, há o rio Jacaré-Pepira, um dos mais limpos do Estado de São Paulo, e que corta a área urbana de Brotas, formando o Parque dos Saltos, um espaço aberto à visitação gratuitamente. É neste rio que se pratica o rafting, uma das principais atividades de aventura de Brotas, assim como o bóia cross. Outro ponto turístico do Jacaré-Pepira é no Bairro do Patrimônio, onde suas águas são represadas formando um lago gigante para esportes náuticos, como o stand up paddle (SUP), uma atividade relaxante e ao mesmo tempo um exercício excelente para equilíbrio e coordenação.

Outra opção famosa e refrescante, mas para relaxar é a nascente Areia que Canta, um fervedouro semelhante aos do Jalapão e com flutuação exclusiva aos hóspedes do hotel que leva o mesmo nome.

Ecoparques

O turista também pode se aventurar ou aproveitar para descansar em meio à natureza nos outros oito ecoparques de Brotas. O Cassorova possui uma imponente queda d’água eleita a mais bonita do estado de São Paulo. Já o Recanto das Cachoeiras é um parque com cenário paradisíaco com piscinas naturais de borda infinita e sistema de aquecimento. Recém-inaugurado, o Parque Campana, que possui 12 pavilhões inspirados na Toscana, proporciona uma imersão única entre arte, natureza e educação, e abre ao público sempre nas últimas sextas-feiras e sábados de cada mês, exceto em feriados.

Além desses, os outros parques muito visitados no destino e com atividades de aventura são o Viva Brotas, o Poção, o Eco Parque Jacaré, o Sítio Pantanal e o Cachoeira do Martello. Todos eles com day use.

No leque de atividades de aventura oferecidas, os visitantes encontram kaiak, canoagem, tirolesa, arvorismo, cavalgada, bike tour, trekking e quadriciclo.

Lazer e gastronomia

Em Brotas, o point para comer e passear é Avenida Mario Pinoti, que inclusive atravessa o Parque dos Saltos. A via concentra restaurantes, bares, cafés, lojinhas, sorveterias e operadoras de turismo. Lá também fica o Alameda Catharina, o “shopping” de Brotas e o charmoso Cine São José.

No dia 16 de novembro, acontece a Feira Regional de Artes e Artesanatos, na praça Amador Simões, onde o turista poderá encontrar, além de um leque de produtos de diferentes cidades do Interior, muita comida e música boa.

Há ainda um espaço gastronômico ao lado do Parque dos Saltos, com vista para o rio Jacaré-Pepira onde funcionam dois restaurantes.

Outra dica de passeio em Brotas para um feriadão diferente é o CEU (Centro de Estudos do Universo), que é considerado um dos observatórios mais completos do Brasil pelos potentes telescópios que possui.

As cervejarias artesanais também são o forte da estância. Atualmente, cinco cervejarias ficam sediadas no município e conquistam os turistas: a Brotas Beer, a Aventura Líquida, a Casa das Minas, a Cultiva e a Limonis Beer.

Não importa o perfil do visitante, a cidade é uma escolha certeira para se divertir ou relaxar em meio a um dos mais belos cenários naturais do Interior Paulista.