Prefeitura de Americana intensifica ações de limpeza em vias públicas

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), tem intensificado o serviço de limpeza de ruas e avenidas. Nesta sexta-feira (8), foi realizada a limpeza na caixa de drenagem do Viaduto Ministro Ralph Biasi (Centenário).

Com apoio do DAE (Departamento de Água e Esgoto), o serviço foi realizado por meio do hidrojateamento com caminhão composto de equipamento de jato de água de alta pressão. A Guarda Municipal de Americana (GAMA) esteve no local sinalizando o trânsito.

Mais notícias da cidade e região

“Esse serviço faz parte de ações preventivas a fim de evitar pontos de alagamentos durante esse período de chuvas. Essa ação é essencial para o escoamento das águas, principalmente em pontos com riscos de inundação”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A limpeza inclui a desobstrução de vias, com retirada de rejeitos parados nas grelhas das bocas-de-lobo e o acúmulo de barro nas guias, evitando o entupimento das galerias pluviais.

PARTICIPE DO GRUPO DE WHATSAPP DO NOVO MOMENTO

A Sosu conta com o apoio da população para que colabore com a manutenção da limpeza da cidade, evitando entulhos nas calçadas e o descarte em pontos irregulares. O município dispõe de nove ecopontos instalados nos bairros Jardim dos Lírios, Jardim da Mata, Jardim Bertoni, Antônio Zanaga, Jardim da Paz, Catharina Zanaga, Nova Carioba, Machadinho e Jardim Guanabara.