Americana oferece mamografias e papanicolau gratuitos neste sábado

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (19) o Dia D do mutirão Saúde da Mulher, com a realização gratuita de mamografias e exames de Papanicolau como parte da campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama. O mutirão acontece das 8h às 16h em seis UBSs (Unidades Básicas de Saúde), conforme programação abaixo.

A campanha repetirá o modelo adotado em março deste ano, com uso de um veículo adaptado para a realização das mamografias. Já as coletas para os exames de Papanicolau serão feitas pelos técnicos da rede municipal.

As mulheres precisam ter idade entre 40 e 69 anos para a mamografia, enquanto para o Papanicolau a faixa etária contemplada é de 25 a 64 anos. Para fazer qualquer um dos exames, é necessário apresentar comprovante de residência em Americana, cartão SUS e um documento com foto.

O mutirão vai disponibilizar 210 mamografias neste sábado, sendo 70 para cada unidade de saúde participante da ação, por ordem de chegada e com uso de senhas. Os exames de Papanicolau serão por livre demanda.

“O mutirão facilita o acesso ao oferecer às mulheres os exames aos sábados, pois sabemos que muitas têm dificuldade para acessar o serviço durante os dias da semana. Essa é uma oportunidade que elas acabam tendo para realizar a prevenção junto aos nossos profissionais da rede básica”, explica o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Em março já havíamos realizado um grande mutirão com essa mesma modalidade, e na campanha Outubro Rosa optamos por retomá-lo, por ser uma estratégia de grande alcance e muito eficiente, o que beneficia as nossas mulheres com mais oferta de exames preventivos”, observa a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Mais notícias da cidade e região

Dia 19 (sábado), das 8h às 16h:

Mamografias e Papanicolau

UBS Vila Mathiensen – Rua das Alfazemas, nº 316

UBS São Vito – Rua Vicente Caravieri, nº 300

UBS Jardim Brasil – Rua Benedito A. Bertossi, nº 480

Somente Papanicolau

UBS Jardim Ipiranga – Rua Itambé, nº 236

ESF Parque da Liberdade – Avenida Serra do Mar, s/n

UBS Parque das Nações – Rua Austrália, nº 301